Keine Zigarette: Unbekannter Mann stach in Wien zu

Die Tat verübte der Unbekannte kurz nach 23 Uhr am Laubeplatz. Nach dem Angriff flüchtete der Mann vom Ort des Geschehens. Rettungskräfte versorgten das 29 Jahre alte Opfer, das einen Stich in den Bauch erlitten hatte, und verständigten die Polizei. Der 29-Jährige schwebte nicht in Lebensgefahr, er wurde zur weiteren Versorgung ins Spital eingeliefert.