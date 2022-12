Gast gestoßen und Frau mit Messer bedroht

Der Mann stieß zuerst einen 32-jährigen Einheimischen von einem Barhocker und bedrohte dann eine 28-Jährige mit einem Klappmesser. Der Mann floh zunächst, doch Zeugenaussagen und Fotos führten die Polizeibeamten schnell auf seine Fährte. Am Vormittag wurde er in seiner Wohnung festgenommen. Das Messer kassierten die Beamten ein. Außerdem sprachen sie ein vorläufiges Waffenverbot aus. Nach der Einvernahme wurde der Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt überstellt.