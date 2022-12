Trübselig durch das trübe Wetter im Herbst

Mehr Sonne in Bad Ischl

Weitaus besser sah es da in Bad Ischl aus, wo immerhin 91 Stunden lang die Sonne schien, am Feuerkogel waren es sogar 102 Stunden. „Generell verlief der Herbst in Oberösterreich im Schnitt um 5% weniger sonnig als klimatologisch normal. Dies ist aber nicht besonders viel Abweichung“, so Resch.