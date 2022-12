Einbruch in Selbstbedienungsladen

In der Nacht auf Montag kam es zum ersten Einbruch in den Selbstbedienungsladen in Neumarkt. Der unbekannte Täter hebelte eine Handkasse auf und erbeutete eine geringe Menge an Bargeld. Beim zweiten Einbruch in der Nacht auf Mittwoch schlug der Einbrecher das Türfenster ein und verschaffte sich so Zutritt zum Verkaufsraum.