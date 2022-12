Falsch gedeutete Signale wurden zum Verhängnis

Anders schildert die Freundin der Studentin die Geschichte, die in jener Nacht ebenfalls in dem Bett gelegen hatte und Zeugin des Übergriffs geworden sein will. „Sie hat die ganze Zeit geschlafen“, sagt die Frau über das Opfer. Quasi, der Angeklagte hätte die Situation der wehrlosen und beeinträchtigten Studentin ausgenutzt. Auch die missbrauchte Studentin hatte bei ihrer Einvernahme bei der Polizei zwar betont, an und für sich viel Alkohol zu vertragen. „Aber ich weiß immer noch, wen ich an mich ranlasse.“ Das Urteil ist nicht rechtskräftig.