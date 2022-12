Vereinskassier verzichtete auf die Aussage

Hemetsberger gilt als wichtigster Unterstützer

Einvernommen wurde am Dienstag auch eine Zeugin, die in der Tojner-Gruppe arbeitet. Sie betonte, dass sie in der fraglichen Zeit Termine koordiniert habe, inhaltlich jedoch nicht eingebunden gewesen sei. Thema war in dem Zusammenhang aber auch die Frage, inwiefern Michael Tojner mit dem Finanzberater Wilhelm Hemetsberger in geschäftlichem Kontakt steht bzw. stand. Letzterer gehört zu den wichtigsten Unterstützern der Chorherr-Initiative und hat auch seine Firma nach dem Ithuba-Schulprojekt Ithuba Capital AG benannt.