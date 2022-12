Kulturbetriebe vertrauen auf Kunstliebe der Wiener

Die Kulturszene war eine der ersten Opfer der Pandemie. Nicht alle Einrichtungen haben überlebt. Und auch wenn die Pandemie vorüber ist, meiden viele weiterhin große Menschenansammlungen. Und auch die Teuerung spielt den Kulturbetrieben nicht gerade in die Karten. Die Besucherzahlen gehen zurück, aber was auffällt ist, dass das Ausbleiben der asiatischen Gäste vor allem durch Wiener Besucher kompensiert wird. Doch mit der hohen Inflation und den steigenden Energiepreisen warten bereits die nächsten Herausforderungen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.