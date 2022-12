Alm-Pacht beschert Bürgermeisterin nun viel Kritik

Zurück an den Start heißt es bei einem Straßentausch zwischen der Gemeinde und privaten Grundstücksbesitzern in Rosenau am Hengstpaß. Der im Sommer gefasste Beschluss des Gemeinderates widerspricht den Bestimmungen des Straßengesetzes, weil Fristen für die Kundmachung nicht korrekt eingehalten wurden. Nun muss die Abstimmung im Gemeinderat am 13. Dezember wiederholt werden. Bürgermeisterin Maria Benedetter (SP) geht erneut von einer großen Mehrheit aus. Zuletzt kam nur von der Liste „PRO“ eine Gegenstimme und eine Stimmenthaltung, Die Mandatare der SP und der VP sind geschlossen dafür.