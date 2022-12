Polnischer Fußballfan außer Rand und Band

„Satan Alkohol war Mitspieler“

Das war am 27. Oktober anders. Da spielte in Wien die Austria gegen Lech Posen. Die polnischen Fans sind in ganz Europa gefürchtet. Hooligans. Also galt auch für die Begegnung in Wien höchste Sicherheitsstufe. Die Polizei trennte Gruppen, und in einer randalierte der Pole. „Satan Alkohol war Mitspieler, heute ist er garantiert nüchtern“ witzelt der Herr Verteidiger, um dann ganz trocken um Milde zu bitten: „Er hat sich lebhaft gegen seine Festnahme gewehrt, aber eine Amtsärztin anzuspucken, das tut man nicht.“ Acht Wega-Leute konnten ihm kaum Herr werden ...