Prozess gegen Tischlereikartell wegen Absprachen

Geständnisse am ersten Verhandlungstag

An Tag Eins des Tischlereikartell-Prozesses in St. Pölten - dort wird verhandelt, weil die erste Absprache im Sprengel des Landesgerichtes stattgefunden hat - bekannten sich bereits mehrere Angeklagte schuldig. Die Vorwürfe gegen 18 Personen und sechs Betriebe werden schnell diversionell erledigt. Die Geldbußen reichen von 400 bis zu 66.150 Euro. Eine Sekretärin wird nicht rechtskräftig freigesprochen.