Achtung: Holzdieben drohen hohe Strafen

Die hohen Energiepreise befeuerten auch die Nachfrage nach Kaminen und damit Brennholz. Wer sich das im Wald „besorgen“ will, dem drohen saftige Strafen. Denn es handelt sich dabei ganz klassisch um Diebstahl. Wird man erwischt, dann droht eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Monat oder eine Geldstrafe bis zu 60 Tagessätzen. In Deutschland wird Brennholz im Wald jetzt sogar schon „verwanzt“. Indes kam es zu einem folgenschweren Unfall nachdem eine persische Familie am Wochenende ein Lagerfeuer in der Wohnung eröffnet hat. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.