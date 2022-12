Die weihnachtlichen Wiener Shopping Trends

Glitzernde „meinkaufstadt Wien“

Und noch ein neuer Trend: „Das Weihnachtsgeschäft läuft jetzt schon richtig an und konzentriert sich stärker auf Ende November und Anfang Dezember,“ so Gumprecht. Die Last-Minute-Shopper werden also weniger. Mit der neuen Dachmarke „meinkaufstadt Wien“ startete die Wirtschaftskammer Wien rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft eine Kommunikationsoffensive zur Stärkung des regionalen Einkaufs und Konsums. „Es ist wichtiger denn je, gezielt neue Kundengruppen anzusprechen und auf die vielfältigen Angebote der Nahversorger aufmerksam zu machen. Jeder Euro, der in Wiener Geschäften, Gastro-Betrieben und Dienstleistungsunternehmen ausgegeben wird, schafft regionale Wertschöpfung und Arbeitsplätze“, erklärt die Obfrau der Sparte Handel der WKW.