Aus für deutsche Ambulanzen: So reagiert Salzburg

Großer Wirbel um die Schließung von Notaufnahmen im benachbarten Berchtesgadener Land. Weil die Kliniken in Berchtesgaden und Freilassing ihre Akutversorgung schließen und die Ambulanz in Bad Reichenhall nicht den besten Ruf genießt, befürchten Kritiker negative Auswirkungen für Patienten. Und: Es wird auch gemutmaßt, dass deutsche Patienten sich künftig in Akutfällen vermehrt in Salzburg behandeln lassen.