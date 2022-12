„Ich warte noch auf 5000 Euro“

Eine Teilnahme an Olympischen Spielen ist für jeden Sportler das Highlight einer Karriere. Sich für den Event im Zeichen der fünf Ringe zu qualifizieren, ist eine Mammutaufgabe. Um eine geschaffte Quali auch finanziell zu honorieren, gibt es in Salzburg den Olympia-Bonus. Alle aus Salzburg stammenden Athleten, die bei den Winterspielen 2022 in Peking dabei waren, erhielten vom Land eine Unterstützung in Höhe von 5000 Euro.