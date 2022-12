Salzburg siegt im Schlager gegen Bozen

Red Bull Salzburg hat am Sonntag das Spitzenspiel in der ICE-Eishockeyliga gegen Bozen für sich entschieden. Die Salzburger gewannen in der heimischen Eisarena mit 3:1 (1:0,2:1,0:0) und verkürzten den Rückstand auf den zweitplatzierten HCB Südtirol auf zwei Punkte. Einen weiteren Zähler zurück auf Rang vier folgt der VSV, der in Villach gegen die Vienna Capitals nach frühem 0:2-Rückstand mit 5:2 (1:2,3:0,1:0) gewann.