Nikolo darf sich erst vor den Kindern verkleiden

„Ob ins Gebirge, ob ans Meer, der Nikolaus kommt sehr weit her“, lernten Kinder früher. Heute ist der Bärtige längst nicht mehr so populär, wenn es nach den Wiener Kindergärten geht. Daher wird in den Betreuungseinrichtungen der St. Nikolausstiftung am 6. Dezember auch ein „sanfteres“ Programm gefahren.