Nikolo darf sich erst vor den Kindern verkleiden

Der bärtige Mann kommt heuer wieder in die Kindergärten, aber nicht von weit her. Ein Zivildiener oder die Pädagogin spielen den Nikolaus und die Robe darf erst vor den Augen der Kinder angelegt werden. Als Grund nennen Pädagogen, dass sich vor allem kleine Kinder vor dem Bischof im roten Gewand fürchten würden. Für einen Kinderpsychologen liegt die Schuld bei den Eltern, die verabsäumen ihre Kinder mt dem Brauchtum vertraut zu machen. Traumatische Folgen beim Anblick des Nikolo sind aber auszuschließen. Indes plaudert ein Mann, der seit 50 Jahren jedes Jahr den Nikolo spielt, aus dem Nähkästchen.