Für die „Weihnachtshaie“ war es kein Beinbruch

Gegen seinen Heimatklub hat Mario Huber schon öfters getroffen. Am Freitag brachte er Salzburg im Powerplay 2:1 in Führung, erntete dafür böse Schmährufe von den Fans auf der Nord. Eine unschöne Szene. „Ich habe nach dem Tor ein bisschen hinauf gejubelt, das war auch nicht ganz okay. Mich trifft das nicht so. Sollte ich wieder einmal in Innsbruck spielen, werden sie das hoffentlich nicht mehr tun“, meinte der Stürmer mit einem Zwinkern.