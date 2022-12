Glücklose Gabi bleibt bei Chefsuche ohne Erfolg

Auch Nationalrat Reinhold Einwallner ist nicht bereit, für das Amt zu kandidieren. Der Optikermeister will sich in Zukunft wieder mehr auf sein Geschäft konzentrieren. Da stehe er bei seinem Geschäftspartner im Wort, verriet er bereits im Sommer. Interesse an den Aufgaben des Parteichefs hatte in der Vergangenheit Mario Leiter bekundet. Der Bürgermeisterkandidat der Bludenzer SPÖ hatte den dortigen Schwarzen mehrfach das Fürchten gelehrt. 2015 war er in der Stichwahl nur knapp gegen Mandi Katzenmayer, 2020 gegen Simon Tschann gescheitert.