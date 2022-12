Lewandowski verrät: Darüber plauderte er mit Messi

Mit Müh und Not hat Polens Fußball-Nationalteam das Ticket für das WM-Achtelfinale lösen können. Im Duell mit Argentinien reichte der Truppe von Czesław Michniewicz eine 0:2-Pleite, da Saudi-Arabien Robert Lewandowski und Co. mit dem 1:2-Anschlusstreffer gegen Mexiko in der 95. Minute die bessere Tordifferenz bescherte. Neben großer Erleichterung im Kader der Polen konnten die Kameras ein Gespräch unter dem Sturm-Superstar und Lionel Messi einfangen. Worum es ging, verriet der Barcelona-Star nun selbst.