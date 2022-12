Arbeiter (38) verletzte sich mit Kreissäge

Der 38-Jährige war am Donnerstag in einem Hotel in Lech mit Holzarbeiten beschäftigt. Der Arbeiter, der einen Handschuh trug, geriet während des Zuschneidens eine Holzstücks mit der linken Hand in die Maschine. Der Verletzte wurde mit der Rettung zu einem Arzt in Lech gebracht und anschließend ins Landeskrankenhaus nach Bludenz gefahren.