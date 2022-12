Taxifahrer fährt betrunkenen Fußgänger an

Kurz vor Steindorf (Flachgau) verlor ein 62-jähriger PKW-Lenker in einem Kreisverkehr der Wiener Straße (B1) die Herrschaft über seinen PKW, kam rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Absperrzaun und eine Straßenlaterne. Ein beim Unfalllenker durchgeführter Alkomattest ergab 1,44 Promille. Dem 62-Jährigen wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Anzeige an die zuständige Behörde wurde erstattet.