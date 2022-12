Arbeitsmarkt trotzt der konjunkturellen Abkühlung

Ende November waren in Vorarlberg exakt 9725 arbeitslose Personen registriert. Daraus leitet sich eine Arbeitslosenquote von 5,4 Prozent ab - das ist der niedrigste Wert für den Monat November seit dem Jahr 2000. Von den diversen Krisen ist am Vorarlberger Arbeitsmarkt also noch nicht viel zu spüren, ganz im Gegenteil: Nach wie vor suchen viele Betriebe nach Mitarbeitern. Aktuell sind beim Arbeitsmarktservice 4814 offene Stellen ausgeschrieben, das sind um 15,1 Prozent mehr als im Vorjahr.