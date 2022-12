Premium-Rum BACARDÍ Ocho gewinnen

Unverkennbar feine Geschmacksaromen

Was den BACARDÍ Ocho zu einem Premium-Produkt macht? Er ist ein komplexer Rum auf Basis von Zuckerrohr und überzeugt durch seine unverkennbaren feinen Geschmacksaromen aus Pflaumen-, Aprikosen-, Muskat- und Vanillenoten. Bis das Destillat in seiner ikonischen Glasflasche landet, vergehen mindestens acht Jahre, in denen er Zeit hat, seinen vollen Geschmack zu entfalten. Dass der BACARDÍ Ocho auch in weihnachtlich anmutenden Cocktails perfekt zur Geltung kommt, beweisen fünf Wiener Bars: Sputnik Bar, Meinz Wohlfühlbar, Tuya, Sky Bar und Roberto Bar 3.