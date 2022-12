Verführerisch gute Kernwelt-Boxen gewinnen!

Über 500 Millionen Kilo Obstkerne werden jedes Jahr allein in Europa von Fruchtverarbeitern (Saft, Marmelade & weitere) weggeworfen. Das österreichische Startup Wunderkern hat sich - wie berichtet - der Rettung dieser Kerne verschrieben. Durch ein einzigartiges Verfahren werden in einer eigens errichteten Anlage am Rande der Wachau die Kerne der Marille, Kirsche und Zwetschke gespalten, damit die darin befindlichen Samen zur Herstellung nachhaltiger Lebensmittel verwendet werden kann. Bislang wurden von Wunderkern bereits erfolgreich Gourmet-Öle sowie Schoko-Aufstriche kreiert.