Kaffeegenuss mit der neuen Qbo Essential gewinnen!

Die Weihnachtszeit steht ganz im Zeichen des Genusses und was darf dabei auf keinen Fall fehlen? Richtig, Kaffee in seiner pursten Form - ganz gleich, ob als heißes Getränk unter dem Weihnachtsbaum, als Zutat im feinen Dessert oder als Geschenk für die Liebsten. Mit der neuen Qbo Essential von Tchibo steht reiner Kaffee an erster Stelle. Damit auch Sie für die genussvolle und besinnliche Zeit ausgestattet sind, verlosen wir an unsere "Krone kocht“-Abonnenten 2 Qbo Essential Kaffeemaschinen inklusive Kapselvorrat. Wie Sie mitmachen können, erfahren Sie hier.