Wegen zehn Euro Taxler mit Holzlatte attackiert

„Er erinnerte mich an meinen Vater“

Jetzt geht es um versuchten schweren Raubes. Von hinten attackierte er einen Taxifahrer mit einer Holzlatte, forderte zehn Euro und zückte ein Messer. „Warum?“, fragt die Richterin. „Er erinnerte mich an meinen Vater und ich habe an dem Morgen mit ihm gestritten“, schildert der angeklagte Mödlinger. Er hätte ihn aber keines Falls ausrauben wollen, nur ein wenig stänkern. Jetzt weiß er aber: „Ich hätte keine wildfremde Person ansprechen und ihr Angst machen sollen.“