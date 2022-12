Tür 14: 13 x tolino epos 3

Große Bühne für große Geschichten: der Highend-Reader mit 8-Zoll-Display

Mit dem neuen tolino epos 3 erleben Sie das Maximum an Lesekomfort. Denn dank seines großformatigen 8-Zoll-Displays passt noch mehr Text auf eine Seite, auch bei großen Schriften. Dadurch müssen Sie weniger umblättern und bleiben länger im Lesefluss, wenn die Geschichte gerade einmal wieder richtig spannend ist. Entscheiden Sie, wie Sie am liebsten blättern: über den präzisen Touchscreen oder die großen Blättertasten am Rand Ihres Geräts.