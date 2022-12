Diese Spiele verkürzen Wartezeit aufs Christkind

Coco Crazy - ab 5 Jahren

Das verrückte Merkspiel für zwei bis acht Spieler lädt Familien mit Kindern ab 5 Jahren immer wieder zu spannenden Spielrunden ein. Sechs bunte Affenbanden haben sich in Kokosnüssen versteckt. Doch wo steckt welche? Hier wird wie wild gewürfelt, getauscht, geraten - und die Spieler erleben dabei so mache Überraschung! Wer kann sich am besten merken, wo welche Affenbande steckt und hat zuerst seine Affen in unterschiedlichen Farben gesammelt? Mit dieser neu gestalteten Ausgabe des bekannten Klassikers begeistern sich Familien mit Kindern ab 5 Jahren immer wieder aufs Neue.