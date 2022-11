Rückkehr nach Wels für Anna (6) und die Zwillinge

Als er nach insgesamt elf Jahren letzte Saison von Wels nach Vorarlberg gewechselt war, hatte kaum einer mit einer zeitnahen Rückkehr in die Messestadt gerechnet. Doch am Montag wurde es offiziell: Riccardo Zoidl, Ö-Toursieger von 2013 und ehemaliger World-Tour-Profi, tritt 2023 wieder für das Felbermayr-Team in die Pedale. Dass der 34-Jährige überraschend wieder ins blaue Dress schlüpft hat mehrere Gründe: