Vorarlberg braucht dringend mehr Fachkräfte

Rund 5200 offene Fachkräfte-Stellen sind derzeit beim AMS in Vorarlberg gemeldet. „Wir gehen allerdings von einer weit höheren Dunkelziffer aus“, räumt Wirtschaftslandesrat Marco Tittler ein. Er rechnet damit, dass zwei- bis dreimal so viele Fachkräfte vor allem in technischen Berufen eingestellt werden könnten.