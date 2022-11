Die (Un-)Vergessenen des Austropop

Nicht die großen Weltstars stehen diesmal im Mittelpunkt der Sendung, sondern Musikheldinnen und Helden, die nie so den ganz großen Durchbruch geschafft haben oder zu früh von uns gegangen sind, aber für Rudi Dolezal unvergessen bleiben. Unvergessen sind die Künstlerinnen, die der „Rockprofessor“ in dieser Folge von „Rudi Backstage“ vorstellt, vor allem deswegen, weil sie einen wichtigen Beitrag dazu geleistet haben, was man Austropop und österreichische Popkultur nennt. Oft bleiben aber nur die großen Hits und die großen Namen lange in Erinnerung, während andere, nicht minder talentierte der Musikszene schnell in Vergessenheit geraten. Zu Unrecht.