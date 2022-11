Handel: Passabler Start ins Weihnachtsgeschäft

Wiener Handel mit Bilanz zufrieden

In der Bundeshauptstadt ist man mit der Bilanz des 1. Adventsamstag zufrieden. „In einigen Branchen lief es besser, in anderen gibt es noch Luft nach oben“, so Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien. Die Händler zeigten sich insgesamt zufrieden über den Kundenstrom der 1. Adventwoche. In den Einkaufssackerln der Wiener landeten vor allem Adventkalender, Parfüms, Bekleidung und Spielwaren. "Zwar müssen viele Kunden derzeit mehr aufs Geld schauen, bei den Kindern und Enkerln wird aber zuletzt gespart“.