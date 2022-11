Spenden wir Menschen in Not Wärme und Zuversicht

Alleinerzieher/innen, Mindestpensionist/innen und Arbeitssuchende, aber auch immer mehr arbeitende Menschen wenden sich in solchen Notsituationen an eine der 71 Sozialberatungsstellen der Caritas in ganz Österreich und bitten um Unterstützung. Viele von ihnen hätten niemals gedacht, je auf Hilfe angewiesen zu sein.



Wir sind überzeugt: Niemand soll in diesem Winter frieren oder nicht genug zu essen haben. Deshalb gibt es auch heuer wieder die Aktion „Ein Funken Wärme“ von Kronen Zeitung und Caritas. Österreich soll erneut ein Ort werden, an dem Kälte keinen Platz hat und Zusammenhalt gelebt wird. Setzen Sie mit uns ein Zeichen der Mitmenschlichkeit und spenden Sie Wärme oder einen gefüllten Kühlschrank. Schon jetzt danken wir Ihnen sehr für Ihre Spenden, für Ihr Mitgefühl und Ihre Solidarität mit Menschen in Not. Denn das hat Österreich groß gemacht: die Bereitschaft, zusammenzustehen und auf all jene nicht zu vergessen, die in Not sind. Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Adventzeit!



„Krone“-Ombudsfrau Barbara Stöckl und Caritas-Präsident Michael Landau