Crash mit Rentnerin führte vor Gericht

Sturz mit Folgen

Obwohl er am nächsten Morgen noch knapp 1,5 Promille hat, schwingt er sich auf sein E-Bike und radelt, beschäftigt mit seiner E-Zigarette, heimwärts. Es kommt zum Zusammenstoß mit der Rentnerin, die ebenfalls mit ihrem Fahrrad unterwegs ist. Vor dem Richter schildert die 86-Jährige nochmals in breitem Lustenauerisch die Situation: „Ich han a gsäaha und ghärat: Du heascht s´Händy im Gsicht! Dänn bian i ou scho trolat.“ Bei dem Sturz bricht sich die Frau Handgelenk, Elle und zwei Finger. Oder um es in den Worten des Opfers auszudrücken: „S‘Bluat ischt gad no ahi gronna.“