Tür 2: 3 x 2 Nächtigungen im Bergdorf Montestyria

Gastfreundschaft und Luxus-Feeling werden in Montestyria großgeschrieben. Die Homebase ist Mittelpunkt und zentraler Treffpunkt des Bergdorfs: In der Lobby erwartet die Gäste am Anreisetag eine gut gekühlte, hochwertige Flasche „Sprudel“ und ein Begrüßungs-Snack. An jedem Nachmittag werden zudem Kuchen, Kaffee und Tee serviert.