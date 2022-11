Sparen: Strom ab beim Teilchenbeschleuniger

Auslöser für die Umstellung war ein Ersuchen des französischen Stromlieferanten EDF, rasche Sparmaßnahmen zu ergreifen. Und das nicht ohne guten Grund: Der Teilchenbeschleuniger ist ein gigantischer Stromfresser. In einem vollen Betriebsjahr verbraucht er in etwa so viel Strom wie die Haushalte einer 300.000-Einwohner-Stadt.