Kein Ticket für die WM - dafür Dolce Vita mit Frau

Ja, so lässt sich‘s leben. Auch ohne WM-Stress. Angesichts des großen Angebots an Klassespielern in der brasilianischen Offensive hatte Firmino in der „Selecao“ keine Berücksichtigung. Die Endrunde 2018 wird wohl die einzige WM-Teilnahme des 31-Jährigen bleiben.