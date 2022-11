Fulminante Live-Show mit „Songs of Superstars“

Von Adele über Madonna bis zu Stevie Wonder und den Bee Gees

Auch in Wien wird Sandra Pires wieder gemeinsam mit „SOS - Sounds of Superstars“ auf der Bühne stehen und ausgewählte Songs zum Besten geben, die begeistern, berühren und bei vielen Konzertbesuchern wohl so manche Erinnerungen wecken werden. Man darf sich freuen auf Dauerbrenner von Adele, Anastacia und Madonna bis zu den Bee Gees, Stevie Wonder, Rod Stewart oder Michael Buble. Dazu gibt es „launige Moderation mit kleinen Anekdoten und Gänsehaut pur“, so Hauke. Dafür sorgen auch multimediale Untermalung per Videowall und ein eigener „Love Block“. Und passend zum Adventbeginn, dürfen auch zwei moderne Weihnachtssongs nicht fehlen.