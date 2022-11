Bye Bye Sebastian Vettel ++ F1: Vorschau auf 2023

Das Motorsport-Jahr endet Ende Februar mit dem Formel 1 Grand Prix in Abu Dhabi. Im Kampf um den zweiten Rang in der Einzelwertung verhindert Charles Leclerc eine Red Bull Doppelführung an der Spitze des Klassements. Moderator Martin Grasl und Experte Stefan Burgstaller sprechen in „Boxenstopp“ über die letzten Erkenntnisse 2022, den Abschied von Sebastian Vettel und neue Fahrer für das kommende Rennjahr.