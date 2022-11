Rudis Auswahl: Beste Duette der Pop-Geschichte

In dieser Ausgabe präsentiert der „Rockprofessor“ seine ganz persönliche Auswahl der - seiner Meinung nach - besten Duette der Pop-Geschichte. Es erwartet Sie also ein kurzer Spaziergang durch die Musik-Geschichte: Von „Walk This Way“ (RUN DMC & Aerosmith), über „Dancing In The Street“ (David Bowie & Mick Jagger) bis hin zu einem Duett, der erst kürzlich weltweit die Charts stürmte, „Hold Me Closer“ von Elton John und Britney Spears.