Am „Black Friday“ in NÖ einkaufen & gewinnen

Blau-gelber Aktionstag am „Black Friday“

Mehr als 1700 NÖ Betriebe bekennen sich bereits als Partnerbetrieb von #ichkauflokal zur Regionalität und machen so gemeinsam auf die Wichtigkeit des lokalen Kaufens aufmerksam. Unter dem Motto „Der ‚Black Friday‘ ist in Niederösterreich blau-gelb!“ setzt die WKNÖ im Rahmen von #ichkauflokal am 25. November, dem „Black Friday“, nun mit einem großen Aktionstag einen weiteren Schwerpunkt - „ein deutliches und unüberhörbares Zeichen zur Förderung unserer lokalen Unternehmen“, sagt Ecker.