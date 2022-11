Alleingelassener Hund von Polizei gerettet

Am Putz gekratzt

In der äußerst spärlich möblierten Wohnung brannte Licht, wie man von außen durch die heruntergelassenen Jalousien erkennen konnte. Der Hund hatte ein Brustgeschirr samt Leine angelegt, konnte sich aber frei bewegen. Schon von draußen war erkennbar, dass er in die Wohnung uriniert und unter anderem den Putz bis in zwei Zentimeter Tiefe aufgekratzt hatte, was laut Polizeibericht auf eine Unterforderung durch Mangel an Auslauf hindeutete. Ein leerer Napf stand in der Küche, zwei weitere Schüsseln mit nassem bis schimmligem Futter standen im für das Tier unerreichbaren Garten.