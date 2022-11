„Krone“-Hilfsaktion: Wenn man trotz Arbeit arm ist

Sozialberatung der Caritas konnte helfen

Schließlich wandte sich die Salzburgerin an die Caritas-Sozialberatung. Die greift der Familie nun mit Gutscheinen für Lebensmittel sowie bei der Stromrechnung unter die Arme. „Dafür sind wir irrsinnig dankbar“, so Frau P., die sich dennoch vor dem Winter fürchtet. „Ich habe Angst, dass wir in einer kalten Wohnung sitzen und auch kalt duschen müssen.“