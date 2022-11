37-jähriger Arbeiter schwer verletzt

Der 37-Jährige arbeitete gegen 15.15 Uhr mit seinem Vorarbeiter an einem Bachbett in Hirschegg, als der Unfall passierte. Um einen Bachstein in die Stützmauer zu hieven, musste zunächst ein Drahtseil um den Stein gelegt werden. Dabei wurde der Stein vom Baggerfahrer mit der Baggerzange angehoben.