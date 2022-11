„Die Aktion ist nicht ernst zu nehmen“

Eine Gruppe von Studenten ist auf dem Weg in die nächste Vorlesung. Sie kommen an den besetzten Hörsälen des Uniparks in Salzburg-Nonntal vorbei, gehen aber unbeirrt weiter. Darin sitzt eine Handvoll Studenten rund um einen aufblasbaren Pool und trinkt Kaffee. Von den gut 50 Aktivisten, die am Mittwochabend den Protest starteten, ist am Donnerstagvormittag nur noch ein Dutzend vor Ort.