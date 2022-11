So hilft Ihnen genaue Essensplanung beim Sparen!

Warum Essensreste im Hausmüll landen

Es gibt verschiedene Gründe, warum sich der Biomüll häufig schneller füllt als er sollte. So gibt fast die Hälfte der Befragten an, mindestens gelegentlich zu viel Essen zu kochen. Eine weitere Herausforderung, die sich vielen im Alltag stellt, sind abgelaufene Mindesthaltbarkeitsdaten. So geben mehr als die Hälfte der Befragten an, dass siem indestens manchmal abgelaufene Lebensmittel wegwerfen müssen.