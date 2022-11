Urlaube mit Christkindl auf der Petzen gewinnen

Österreichs höchstgelegener Christkindlmarkt eröffnet nach zwei Jahren Pandemiepause wieder auf 1700 Meter Seehöhe. Inmitten der verschneiten Bergwelt in Südkärnten wird an den drei Adventsamstagen 3., 10. und 17. Dezember sowie am Freitag, dem 9. Dezember, die Winterzauberwelt erneut zahlreiche Besucher anlocken. Die „Krone“ verlost an jedem Adventsamstag jeweils 3 Urlaube im Glampingdorf am Pirkdorfer See für 2 Nächte.