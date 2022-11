Mercedes-Doppelsieg ++ Zoff im Lager von Red Bull

81 Rennen musste er warten, jetzt ist es aber so weit! Mercedes-Pilot George Russell steht nach einem Formel-1-Rennen zum ersten Mal in seiner Karriere ganz oben. In Brasilien startet der 24-jährige Brite von der Pole, die ihn beflügelt. Im Motorsport-Magazin Boxenstopp sprechen Moderator Martin Grasl und Experte Richie Köck über die immer besser werdenden Silberpfeile, den Funkspruch-Zoff bei Red Bull, Ferraris aktuelle Rolle sowie über das letzte Rennen am kommenden Sonntag in Abu Dhabi.