Eine Gala für 26 wahre Champions

Diesmal auch mit Livestream

Moderiert wird der Abend von Andy Marek, auch einige Promis und die Comdey-Hirten werden vor Ort sein. Erstmals wird die Veranstaltung ab Beginn 19 Uhr auch auf fan.at und auf krone.at/sport (hier in diesem Artikel) per Livestream übertragen. Außerdem wird es ein tolles Gewinnspiel geben, bei dem alle Zuseher für ihren Verein vor Ort abstimmen können. Die zuhausegebliebenen Fans und SpielerInnen sollten sich also bereithalten, es winkt ein attraktiver Preis für den Verein mit den meisten Stimmen.